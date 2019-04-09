Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх

Новости Беларуси. 9 апреля прошли матчи по бадминтону, по итогам которых стало ясно, кто представит нашу страну в этом виде спорта на вторых Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одиночных состязаниях за Беларусь выступят лидер сборной Алеся Зайцева, а также Анастасия Чернявская. Последняя смогла без проблем переиграть в отборочном матче другую претендентку на место в команде Екатерину Заблоцкую: 21:8, 21:18.

Анастасия Чернявская, обладательница лицензии на II Европейские игры:

На вторых Европейских играх мне даже было еще важнее играть именно одиночку, потому что в прошлый раз я играла только пару. А я, конечно, хотела бы представлять свою страну именно в одиночке. С Катей мы вместе тренируемся, так что мне было относительно легко, потому что я знаю ее манеру игры. Мы вместе готовимся.

Мне, конечно, больше нравится играть в атаке. Атаковать, дергать соперника, разводить по разным углам и в конце пробивать смэш. На вторых Европейских играх в Минске в одиночном разряде мне бы хотелось войти в 1/8 финала.