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«Юность» стала 10-кратным чемпионом Беларуси по хоккею

07 апреля 2021 21:26
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Новости Беларуси. «Юность» – 10-кратный чемпион Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане в четвертом матче финальной серии буквально выгрызли победу у «Гомеля» на его же площадке. 

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Начиналось для столичных исполнителей все неплохо, именно они открыли счет. Отличился Парфеевец. Затем случился ответ в исполнении «Гомеля». Но еще до антракта столичные хоккеисты вновь вышли вперед. Во втором отрезке зрители голов не дождались. В третьем периоде балом правили уже хозяева. Они взяли отрезок – 2:1. Таким образом, общий счет стал ничейным – 3:3. И, как следствие, овертайм. И даже не один, а два. Шансы забросить были как у одних, так и у других.

«Юность» стала 10-кратным чемпионом Беларуси по хоккею-1

Тем не менее последнее слово осталось за «Юностью». Сергей Дрозд принес столичному клубу историческую победу. «Юность» – 10-кратный чемпион Беларуси.

# Хоккей Беларуси # Сергей Дрозд # Максим Парфеевец # Фотофакт

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