«Юность» стала 10-кратным чемпионом Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» – 10-кратный чемпион Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане в четвертом матче финальной серии буквально выгрызли победу у «Гомеля» на его же площадке.

Гомельчане перебросали «Юность», но у минчан лучше реализация. Как проходил финал чемпионата Беларуси по хоккею

Начиналось для столичных исполнителей все неплохо, именно они открыли счет. Отличился Парфеевец. Затем случился ответ в исполнении «Гомеля». Но еще до антракта столичные хоккеисты вновь вышли вперед. Во втором отрезке зрители голов не дождались. В третьем периоде балом правили уже хозяева. Они взяли отрезок – 2:1. Таким образом, общий счет стал ничейным – 3:3. И, как следствие, овертайм. И даже не один, а два. Шансы забросить были как у одних, так и у других.