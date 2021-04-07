Гомельчане перебросали «Юность», но у минчан лучше реализация. Как проходит финал чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Минская «Юность» 7 апреля может оформить очередной титул сильнейшей хоккейной команды Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальной серии с «Гомелем» столичный коллектив ведет 3:0, а это значит, что права на осечку у «рысей» нет совсем.

Из гомельского Ледового дворца на прямую связь со студией вышла корреспондент Наталья Федорцова.