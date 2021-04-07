Гомельчане перебросали «Юность», но у минчан лучше реализация. Как проходит финал чемпионата Беларуси по хоккею
Новости Беларуси. Минская «Юность» 7 апреля может оформить очередной титул сильнейшей хоккейной команды Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальной серии с «Гомелем» столичный коллектив ведет 3:0, а это значит, что права на осечку у «рысей» нет совсем.
Из гомельского Ледового дворца на прямую связь со студией вышла корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Здесь происходит настоящая борьба. Если сегодня гомельчане проиграют «Юности», на этом сезон 2020/2021 в белорусском хоккее завершится, чего бы не хотелось ни сторонним болельщикам, ни тем более «Гомелю».
Подробнее в видеоматериале.
Александр Белявский, тренер ХК «Юность-Минск»:
Настроение хорошее. Понятно, что хочется сегодня выиграть игру, уже поехать домой чемпионами. Поэтому ребята готовы.
Как таковое давление – никакого нет, то есть они будут выходить и играть как могут. Да, попытаются что-то придумать, выиграть матч, но я надеюсь, что мы этого не допустим.