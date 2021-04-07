Cтали известны все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Определены все участники полуфинальной стадии Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Последними по итогам четвертьфиналов дальше прошли «Шахтер» и БАТЭ.

Причем «горняки» в ответном противостоянии уступили гродненскому «Неману» – 1:2. Но благодаря убедительной виктории, добытой в родных стенах (3:0), именно «калийщики» продолжают борьбу за трофей. А вот БАТЭ дважды был сильнее «Витебска». Вначале дома – 2:1, а затем и на выезде – 3:2. Викторию борисовчане добыли на 85-й минуте. Победное слово сказал Скавыш. Жеребьевка полуфиналов состоится 8 апреля.