Теннис. Герасимов и Игнатик проиграли на международных турнирах в Италии и Хорватии

Новости Беларуси. Синхронные неудачи на международных теннисных турнирах потерпели Егор Герасимов и Владимир Игнатик, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оба спортсмена прекратили борьбу, но на разных стадиях.

Егор Герасимов проиграл в Кальяри. Белорус остановился в 1/8. Дальше его не пустил словенец Альяж Бедене. Поединок, несмотря на всего два сета, получился упорным. Но чуточку удачливее в этот день был представитель Словении. Вначале он взял первую партию (6:4), а затем записал в свой актив и второй отрезок (7:6).