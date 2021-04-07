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Теннис. Герасимов и Игнатик проиграли на международных турнирах в Италии и Хорватии

07 апреля 2021 21:23
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Новости Беларуси. Синхронные неудачи на международных теннисных турнирах потерпели Егор Герасимов и Владимир Игнатик, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оба спортсмена прекратили борьбу, но на разных стадиях.

Теннис. Герасимов и Игнатик проиграли на международных турнирах в Италии и Хорватии-1

Егор Герасимов проиграл в Кальяри. Белорус остановился в 1/8. Дальше его не пустил словенец Альяж Бедене. Поединок, несмотря на всего два сета, получился упорным. Но чуточку удачливее в этот день был представитель Словении. Вначале он взял первую партию (6:4), а затем записал в свой актив и второй отрезок (7:6).

Теннис. Герасимов и Игнатик проиграли на международных турнирах в Италии и Хорватии-4

Вынужден был зачехлить ракетку и Владимир Игнатик. Он пробовал свои силы в Сплите. Наш теннисист в 1/8 финала в трех сетах уступил спортсмену из Аргентины Андреа Колларини – 6:2, 2:6, 1:6.

# Теннис # Егор Герасимов # Альяж Бедене # Андреа Колларини # Фотофакт

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