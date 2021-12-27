«Юность» по буллитам победила «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Казалось бы, минчане должны без проблем справиться с оппонентом и нарастить отрыв. Однако оршанский клуб в очередной раз доказал, что является крайне неудобным соперником для дружины Есаулова.

До этого турнирные пути пересекались трижды. Два раза, но с большими сложностями сильнее оказывалась «Юность». Победила она и сейчас. Но лишь в серии буллитов. 60 минут игрового времени хоккеисты отбегали вхолостую. Не помог и овертайм. И лишь хоккейная лотерея принесла минчанам очки.