«Юность» по буллитам победила «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» победила «Локомотив» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Юность» победила «Локомотив» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Казалось бы, минчане должны без проблем справиться с оппонентом и нарастить отрыв. Однако оршанский клуб в очередной раз доказал, что является крайне неудобным соперником для дружины Есаулова.
До этого турнирные пути пересекались трижды. Два раза, но с большими сложностями сильнее оказывалась «Юность». Победила она и сейчас. Но лишь в серии буллитов. 60 минут игрового времени хоккеисты отбегали вхолостую. Не помог и овертайм. И лишь хоккейная лотерея принесла минчанам очки.
Также сильнее оппонентов были «Химик» и «Витебск». Следующий игровой день в Экстралиге – вторник, 28 декабря.