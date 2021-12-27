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«Юность» по буллитам победила «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

27 декабря 2021 14:34
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Новости Беларуси. «Юность» победила «Локомотив» в центральном матче очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Юность» по буллитам победила «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Казалось бы, минчане должны без проблем справиться с оппонентом и нарастить отрыв. Однако оршанский клуб в очередной раз доказал, что является крайне неудобным соперником для дружины Есаулова.  

«Юность» по буллитам победила «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

До этого турнирные пути пересекались трижды. Два раза, но с большими сложностями сильнее оказывалась «Юность». Победила она и сейчас. Но лишь в серии буллитов. 60 минут игрового времени хоккеисты отбегали вхолостую. Не помог и овертайм. И лишь хоккейная лотерея принесла минчанам очки.  

«Юность» по буллитам победила «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-7

Также сильнее оппонентов были «Химик» и «Витебск». Следующий игровой день в Экстралиге – вторник, 28 декабря.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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