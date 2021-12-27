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Хоккеисты минского «Динамо», ведя в счёте, уступили ЦСКА в матче КХЛ

27 декабря 2021 14:23
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело поражение в последнем выездном матче календарного года в КХЛ. Сильнее белорусов оказался ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты минского «Динамо», ведя в счёте, уступили ЦСКА в матче КХЛ-1

Дружины выдали искрометный и результативный хоккей. Но в голевой перестрелке больше преуспели «армейцы». К слову, первый отрезок остался за «зубрами» – 2:1. Однако затем москвичи инициативу перехватили и довели дело до нужного им результата. Финальный счет – 6:4 в пользу ЦСКА.  

Хоккеисты минского «Динамо», ведя в счёте, уступили ЦСКА в матче КХЛ-4

У нас самыми заметными на площадке были Бек, Усов и Теденбю. Бек отдал 4 результативные передачи, На счету Усова дубль и ассист, Теденбю один раз отличился сам и дважды помог партнерам. Несмотря на поражение, «Динамо» остается в зоне плей-офф. В последнем матче года минчане дома сразятся с «Металлургом» из Магнитогорска.  

# Хоккей # Илья Усов # Тэйлор Бек # Маттиас Теденбю # Фотофакт

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