Хоккеисты минского «Динамо», ведя в счёте, уступили ЦСКА в матче КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело поражение в последнем выездном матче календарного года в КХЛ. Сильнее белорусов оказался ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины выдали искрометный и результативный хоккей. Но в голевой перестрелке больше преуспели «армейцы». К слову, первый отрезок остался за «зубрами» – 2:1. Однако затем москвичи инициативу перехватили и довели дело до нужного им результата. Финальный счет – 6:4 в пользу ЦСКА.