Хоккеисты минского «Динамо», ведя в счёте, уступили ЦСКА в матче КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело поражение в последнем выездном матче календарного года в КХЛ. Сильнее белорусов оказался ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» потерпело поражение в последнем выездном матче календарного года в КХЛ. Сильнее белорусов оказался ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дружины выдали искрометный и результативный хоккей. Но в голевой перестрелке больше преуспели «армейцы». К слову, первый отрезок остался за «зубрами» – 2:1. Однако затем москвичи инициативу перехватили и довели дело до нужного им результата. Финальный счет – 6:4 в пользу ЦСКА.
У нас самыми заметными на площадке были Бек, Усов и Теденбю. Бек отдал 4 результативные передачи, На счету Усова дубль и ассист, Теденбю один раз отличился сам и дважды помог партнерам. Несмотря на поражение, «Динамо» остается в зоне плей-офф. В последнем матче года минчане дома сразятся с «Металлургом» из Магнитогорска.