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Хоккей. На молодёжном чемпионате мира – 2023 сыграет нечётное количество команд

27 декабря 2021 14:27
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Совет Международной федерации хоккея принял нестандартное решение. На молодежном чемпионате мира, который пройдет в 2023 году, сыграет нечетное количество команд – 11, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. На молодёжном чемпионате мира – 2023 сыграет нечётное количество команд-1

Элитный дивизион не покинет ни один из участников. Однако сборная Беларуси, которая заслужила повышение в классе, сможет попробовать свои силы в компании ледовых грандов. Другие подробности пока не определены. Совет IHF поручил своим структурным подразделениям выработать новый регламент и полное расписание с учетом участия 11 дружин. Молодежный мир 2023 пройдет в Омске и Новосибирске.  

# Хоккей # Фотофакт

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