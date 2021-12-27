Хоккей. На молодёжном чемпионате мира – 2023 сыграет нечётное количество команд

Совет Международной федерации хоккея принял нестандартное решение. На молодежном чемпионате мира, который пройдет в 2023 году, сыграет нечетное количество команд – 11, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Элитный дивизион не покинет ни один из участников. Однако сборная Беларуси, которая заслужила повышение в классе, сможет попробовать свои силы в компании ледовых грандов. Другие подробности пока не определены. Совет IHF поручил своим структурным подразделениям выработать новый регламент и полное расписание с учетом участия 11 дружин. Молодежный мир 2023 пройдет в Омске и Новосибирске.