Данила Климович помог «Абботсфорту» победить «Коачеллу» в АХЛ

Результативной получилась эта ночь для белорусских хоккеистов, выступающих за океаном. Данила Климович, защищающий цвета «Абботсфорта», помог победить «Коачеллу» в АХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Форвард отметился заброшенной шайбой. Она стала 25-й в сезоне. В текущем розыгрыше наш исполнитель набрал 38 бомбардирских баллов. Он – самый результативный белорус в чемпионате. В Юниорской лиге провинции Онтарио продолжает набирать очки Илья Протас. Он также забил гол. «Виндзору» это не помогло. Он уступил «Китченеру» – 2:5. Младший из братьев действовал в центре первого звена и был признан третьей звездой. В плей-офф на счету хоккеиста 25 результативных действий в 10 встречах. Протас вышел на первое место в списке бомбардиров в плей-офф OHL.