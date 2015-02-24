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«Юность-Минск» одолела «Динамо-Молодечно» со счетом 6:3

24 февраля 2015 06:45
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Новости Беларуси. 23 февраля были сыграны заключительные матчи чемпионата Беларуси по хоккею. В Минске «Юность» принимала «Динамо-Молодечно».

В День защитников Отечества в рамках экстралиги состоялись пять последних матчей регулярного сезона. В центральном из них, пусть и не содержащем турнирной мотивации, встречались минская «Юность» и  «Динамо-Молодечно». Оба коллектива рассматривали матч не более, чем очередной этап подготовки к плей-офф, в первом раунде которого им предстоит очная встреча.

Как показало время, отсутствие давления за результат расслабил самих хоккеистов, но подарил град заброшенных шайб собравшимся на «Чижовка-Арене» зрителям. Итоговый счет 6:3 в пользу хозяев.

Болельщики, которые посетили матч, увидели по-настоящему зрелищный хоккей. Поединок между столичными хоккеистами и динамовцами был полон страстей, которые нередко перерастали в попытку  выяснить отношения. Плюс ко всему очное противостояние — отличная возможность не в теории, а на практике отточить определенные, так сказать, стратегические задумки, сообщили в программе «СТВ-спорт».   

# Хоккей Беларуси # Сергей Шелег

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