ХК «Динамо-Минск» в КХЛ: радости и огорчения регулярного чемпионата сезона-2014-15 в цифрах

Седьмой сезон чемпионата КХЛ для «Динамо» и его поклонников пока не завершен. Это, безусловно, радует, ведь «Минск-Арена» устала жить только надеждой. А точнее Кубком, носящим такое имя.

Пришло время к битве за куда более важный трофей – Кубок Гагарина. Как далеко «зубры» заберутся в плей-офф, гадать не будем. Лучше обернемся и посмотрим, чем радовал и огорчал нас регулярный чемпионат КХЛ сезона 2014-2015 годов.

100

Проведя 59 матчей из 60, «Динамо» впервые за все время выступления в Континентальной Хоккейной Лиге набрало 100 очков.

Заветная цифра покорилась накануне, когда минчане в нервном и захватывающем матче с рижскими одноклубниками вырвали викторию за 11 секунд до окончания третьего периода. Более чем яркая цифра, логично резюмирующая такой же красочный в исполнении «зубров» регулярный чемпионат.

580

Именно столько минут штрафа на счету «зубров» по прошествии 59 поединков.

По этому показателю «Динамо» занимает первое место в лиге с конца, являясь самой дисциплинированной командой в КХЛ. За уважение к сопернику ставим минчанам «зачет».

57

Рекорд Джеффа Платта пал. В уже далеком сезоне 2009-10 годов любимец всей «Минск-Арены» набрал за сезон 44 очка. Пять лет эта цифра была несокрушима. Однако уже сейчас два игрока «зубров» имеют на своем счету 57 результативных баллов. Речь про Мэтта Эллисона и Шарля Лингле.

Превзошел достижение Платта и Джонатан Чичу, набравший на данный момент 47 очков. Можно не сомневаться, что если бы не частое посещение лазарета, этот показатель у бомбардира был бы выше.

1:7

Наряду с красивыми и волевыми, яркими и легкими победами, бывали дни, когда у «Динамо» игра просто не клеилась. Один из последних домашних матчей регулярного первенства, пожалуй, стал апогеем всех неудач сезона, и запомнится «Минск-Арене» вовсе не добрым словом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

18 февраля «зубры» в пух и прах были разбиты одним из лидеров – питерским СКА. До этого минчане лишь трижды уступали кому-то с разницей в шесть шайб.

Однако такой проигрыш, все же, будем считать лишь небольшой ложкой дегтя в медовой бочке сезона-2014-2015.

5

Еще одна цифра со знаком минус для нашего «Динамо» в этом сезоне.

В ноябре именно столько длилась проигрышная серия минчан. Пять гостевых матчей кряду «бело-синие» не могли уйти со льда с викторией.

Началось все пятого ноября в матче с «Амуром». Благо, закончилось достаточно быстро: последний поединок в этой серии неудач «Динамо» проиграло в Питере 17 ноября. А зная, как дело развивалось дальше, можно смело утверждать: минчане сделали лишь пару шагов назад, готовясь к разбегу.

9

Ровно месяц «Динамо» наводило ужас на своих соперников, являясь непобедимым.

С 29 ноября по 29 декабря минчане ни в одном из матчей не знали горечи поражений, обновив тем самым клубный рекорд и доведя количество викторий до девяти кряду.

423 610

Цифра, которая «кричит» о новом рекорде «Минск-Арены». Именно столько зрителей уже посетили матчи «Динамо» в этом сезоне, даря команде свою любовь и поддержку.

Эта цифра превышает предыдущий рекорд, который также принадлежит нашей столице, более чем на 40 тысяч. А это почти три полные «Минск-Арены». То, чем наша столица славилась всегда – посещаемостью матчей любимой команды – остается неизменным. Болельщики «зубров» по праву могут носить звание лучших в лиге.

21

Когда звучит финальный свисток и «Минск-Арена» радуется очередной победе «Динамо», когда призы лучшим игрокам матча розданы и команды покидают лед, все болельщики ждут его – капитана.

21 раз за этот сезон Алексей Калюжный «качал» арену в своем фирменном стиле, празднуя тем самым домашние победы минчан.

Традиция, в продолжение которой очень хочется верить.