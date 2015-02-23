Белорусы на юниорском чемпионате мира по биатлону-2015: победы, провалы, конфузы и сюрпризы

Вторник. 17.02.2015

Чемпионат мира начался. Утром в «Раубичах» состоялись первые официальные тренировки. Спортсмены обкатывали лыжи, пристреливали винтовки и, естественно, мандражировали, а наставники делали осторожные прогнозы.

Александр Сыман, старший тренер молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Ребята выходят к пику своему, к моменту истины.

Вечером на площади Государственного флага состоялась торжественная церемония открытия. Яркая, но не пафосная. Красочная и в тоже время домашняя. Запоминающаяся и никого не оставившая равнодушным.

Среда. 18.02.2015

В расписании первого по-настоящему соревновательного дня были две индивидуальные гонки: среди юношей и девушек.

Сильный ветер на стрельбище помешал многим продемонстрировать свой настоящий уровень. Лишь одному биатлонисту удалось закрыть все 20 мишеней.

К сожалению, среди мазавших оказались и белорусы. Лучший результат из наших показал Роман Шинкевич: у него восьмая итоговая позиция. А Кристина Мазурина стала 12, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Мазурина, биатлонистка сборной Беларуси:

Что-то не получилось, где-то не справились с ветром, может быть. По трассе лыжи хорошо работали, но немного не хватило.

Александр Сыман, старший тренер молодежной сборной Беларуси по биатлону:

Заметно было, что психологически девочкам тяжело было сегодня справиться, все-таки они первые, открывали соревнования. Это заметно было. Я скажу, что мои опасения все-таки подтвердились.

Четверг. 19.02.2015

Чемпионат мира набирает обороты, на трибунах становится все многолюдней, интерес к форуму нарастает.

В расписании – вновь две «индивидуалки». Но соревнуются уже юниоры. Все ждут медалей от белорусов. И Виктор Кривко едва не оказывается на пьедестале.

Допустив два промаха на первом же рубеже, наш земляк рук не опустил и дальше отработал «чисто». Да и на лыжне показал неплохую скорость. Но, увы и ах, в итоговом протоколе у него шестая позиция.

Пятница 20.02.2015

«Золотой» день для сборной Беларуси. То, чего так ждали, наконец-то свершилось.

Дарья Блашко стала чемпионкой мира. Ей не было равных в спринте. Дарья «чисто» отработала на стрельбище, да и поразила всех на лыжне.

Вообще, эта гонка стала самой успешной для хозяев форума. В пятерку лучших вошли еще две наши соотечественницы: Динара Алимбекова стала четвертой, а Анна Соло – пятой.

Дарья Блашко, чемпионка мира по биатлону среди юниоров:

Спасибо огромное всем болельщикам, родителям, тренерам, всем, кто поддерживал и помогал.

Сергей Булыгин, первый заместитель председателя БФБ:

Мы же очень сильно работаем над резервом. И то, что сегодня девушки наши, три человека, попали в шестерку сильнейших на чемпионате мира, о многом говорит. И мы надеемся, что это наш будущий резерв.

Суббота. 21.02.2015

Очередные спринты. Юниорские. Белорусы ждут новых наград. Но опять мимо. В первую очередь на стрельбище.

Вообще, закрытие мишеней на нынешнем чемпионате у хозяев – ахиллесова пята. Ногами наши спортсмены отрабатывают достойно. А вот с тарелочками никак не складывается.

Итог – в лучшем случае середина финишного протокола и только скромная надежда на пьедестал.

Воскресенье. 22.02.2015

Самый насыщенный день чемпионата. В расписании – сразу четыре гонки.

Преследование. Учитывая успех девушек в спринте, кажется, медали ускользнуть просто не могут. Долгое время Дарья Блашко, несмотря на промахи, идет в числе лидеров. Но на последнем огневом рубеже случается конфуз.

Как и Дарья Домрачева, Дарья Блашко начинает стрелять не по своим мишеням. Естественно, следует наказание – дополнительные 10 минут штрафа. В итоговой классификации белоруска – 56-я. А лучшей из наших стала Динара Алимбекова: у нее 12 место.

Понедельник. 23.02.2015

Наши девушки вновь сильны. Это показали и предыдущие дни, и еще раз подтвердил понедельник. Есть второе «золото» чемпионата мира!

На сей раз мы победили в эстафете. Имена чемпионок: Динара Алимбекова, Анна Соло и Дарья Блашко. Девушки здорово отработали на дистанции. Да и на огневых рубежах были точны. За шесть стрельб белоруски воспользовались только пятью дополнительными патронами.

Дарья Блашко финишировала в гордом одиночестве, оставив оппоненток далеко позади. Зато с национальным флагом.

Динара Алимбекова, чемпионка мира по биатлону среди юниоров:

Сегодня я думала, чтобы мне финишировать и просто упасть без сил, нужно было отдать все силы, чтобы потом девчонкам было полегче, то есть чтобы отставание от лидера было как можно меньше.

Анна Соло, чемпионка мира по биатлону среди юниоров:

Конечно, боялась. А еще второй рубеж не получился немного. Там вообще было страшно. Коленки не тряслись, слава богу. Просто было волнение за то, чтобы не испортить эту эстафету. Хотелось передать с отрывом еще.

Дарья Блашко, чемпионка мира по биатлону среди юниоров:

Свою первую и вторую победу я в первую очередь посвятила тренерам, родителям, болельщикам, конечно же, своим всем родственникам, потому что все вносили свой вклад. Это не только один день. Это вся жизнь.

Таким образом, нам осталось посмотреть всего две гонки. Но итоги можно подвести уже сейчас.

Главное – белорусы конкурентоспособны на международной арене. Между нами и европейскими биатлонными грандами нет никакой пропасти.

Подготовку подрастающего поколения тренерский штаб не форсируют, а это позволяет надеяться, что из стартовавших на нынешнем форуме скоро вырастут участники взрослого Кубка и чемпионата мира. И не просто участники, а призеры или даже чемпионы.