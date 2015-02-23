Натурализация в белорусском спорте: зачем иностранцам дают белорусские паспорта и к чему это приводит

Схожая попытка усилить сборную заокеанским игроком имела место пять лет назад, когда темнокожий баскетболист из Техаса Данте Стиггерс принял белорусское гражданство. Первый натурализованный американец для нашей страны – это было в диковинку. Но блекло отыграв одну квалификацию, он начал проигрывать конкуренцию в составе и перестал вызываться в сборную. Очевидный прокол высокопоставленных лиц.

Иностранный игрок в белорусской сборной уже давно не воспринимается нами как некая экзотика. Не так давно вся «Минск-Арена» в едином порыве ликовала, когда наша сборная с натурализованными канадцами в составе одерживала победы на домашнем чемпионате мира.

Выступление в составе сборной сделало Лаланда и Платта для болельщиков родными, но никакого отношения к работе белорусских хоккейных школ они не имеют.

Скажете «общемировая практика»? По схожему с белорусами пути идут лишь итальянцы да казахстанцы. Но и те, и другие на минском чемпионате мира провалились и топ-дивизион покинули.

На домашнем форуме мы были в числе сборных с наибольшим количеством натурализованных игроков, но лучшими бомбардирами команды стали именно белорусы.

Тем не менее мы не останавливаемся на пути натурализации заокеанских хоккеистов. Игроки минского «Динамо» американец Ник Бэйлен и канадец Шарль Лингле официально признаны гражданами Беларуси и в перспективе смогут сыграть на чемпионате мира 2016 года.

Но вот незадача. Имеющий белорусские корни Алекс Гальченюк выигрывает молодежный чемпионат мира в составе сборной США, а мы натурализуем североамериканцев.

Процесс натурализации охватил не только зимние виды спорта. Эпопея с «белорусизацией» бразильца Ренана Брессана началась, когда у руля футбольной сборной стоял еще Бернд Штанге, а следующий тренер, Георгий Кондратьев, и вовсе был главным инициатором того, чтобы полузащитник получил возможность выступать за нашу страну.

В 2012 году натурализованный бразилец был признан лучшим футболистом Беларуси, в том же году дебютировал в национальной сборной.

Ренан даже внешне больше похож на белоруса, нежели на бразильца, его любят болельщики и в Синеокой он уже давно свой в доску, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Но как относиться к тому, что многие наши ребята упорно тренируются, мечтают попасть в национальную сборную, а затем кто-то со стороны лишает их этой возможности и занимает их место? Можно предположить, что здесь на первый план выходит сугубо спортивная конкуренция. Все просто: играешь хуже – пролетаешь мимо сборной. А если посмотреть на это с другой стороны? Может, все дело в низком авторитете детских тренеров, отсутствии инфраструктуры или хотя бы обычной футбольной «коробки» в каждом дворе? Вопрос риторический и уже давно подвис в воздухе.

Так что же такое натурализация? Помощь извне либо планомерное уничтожение собственного детско-юношеского спорта? Бизнес или непоказной патриотизм к другой стране?

Все эти вопросы решают чиновники. А мы, болельщики, будем громогласно поддерживать атлета любой национальности. Главное, чтобы он славил спортивную Беларусь на весь мир.