«Юность» и «Шахтер» встретились на льду Чижовка-арены в рамках очередного тура Экстралиги

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» прошел заключительный матч первого этапа белорусской хоккейной Экстралиги.

В Минск в гости к «Юности» пожаловал «Шахтер».

Команда Михаила Захарова имела шанс возглавить турнирную таблицу первенства. Ну а горняки ехали в Минск с твердым намерением поквитаться за домашний разгром в поединке первого круга. В итоге игра никого не оставила равнодушным.

В первом периоде гости дважды вели в счете.

У «Шахтера» забросил Левша и новичок-легионер Робинсон. У «Юности» – Михнов.

Во второй двадцатиминутке Робинсон упрочил преимущество горняков – 3:1.

Но Константин Захаров сперва сократил отставание, а в середине третьего периода сравнял счет. Зрители уже морально готовились к продолжению этого триллера и дополнительному времени, но их надежды обманул защитник «Шахтера» Летов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его шайба оказалась победной в этом матче. 4:3 в пользу команды из Солигорска.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Непростой у нас календарь. Мы весь ноябрь в дороге: в поезде, в самолете. Все матчи провели на выезде и продолжаем ехать дальше, в Молодечно выезжаем послезавтра.

Поэтому победа ценна, победа важна. Мы хотели приблизиться к лидирующей паре, к «Юности» и к «Неману». Это нам удалось.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

У нас одна тройка играла в Гродно, одна тройка играет и с «Шахтером». Остальных нападающих близко-близко не вижу, к сожалению. Всё развалилось, распадается.

Таким образом, после первого этапа лидерство делят «Неман» и «Юность». На расстояние в два очка к ним приблизился «Шахтер». Вместе с «Динамо-Молодечно», «Гомелем» и «Металлургом» эти команды поведут на втором этапе в первой шестерке.