Бронза в «индивидуалке» Дарьи Юркевич: путь белорусской биатлонистки на пьедестал

Новости Беларуси. Есть первая белорусская медаль нового сезона на этапе Кубка мира по биатлону! Бронзу в шведском Эстерсунде завоевала Дарья Юркевич.

Успешной для нее стала индивидуальная гонка.

В этом виде программы особое значение приобретает точность спортсменок на огневых рубежах, ведь за каждый промах – минута штрафного времени.

Белоруска первой отправлялась на лыжню и стала единственной, кто не допустил ошибок на стрельбище.

Медленный ход по дистанции не позволил Дарье Юркевич забраться выше, но третья строчка в итоговом протоколе – несомненный успех для нашей биатлонистки.

До этого в ее активе на кубке мира были лишь 7 места в составе эстафетной команды.

Ну а победу во вчерашней индивидуальной гонке отпраздновала немка Лаура Дальмайер с двумя минутами штрафа, второй стала француженка Анаис Бескон: у нее один промах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».