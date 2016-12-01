Белорусское чудо-чудесное: Губерниев прокомментировал бронзу Дарьи Юркевич

Новости Беларуси. 28-летняя биатлонистка Дарья Юркевич накануне вечером преподнесла невероятный подарок для белорусских болельщиков. Благодаря идеальной стрельбе спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Для Дарьи это первый подиум в карьере.

Несмотря на то, что этап Кубка мира только начался, белоруску уже назвали главной сенсацией. Поклонники ждут новых побед, а пока в адрес Дарьи Юркевич продолжают поступать поздравления. «Одна Даша – хорошо, а две – лучше», – так комментируют результат белоруски в социальных сетях.



Среди поклонников биатлонистки немало известных персон. На своей странице в Instagram известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с Дарьей, а в подписи назвал «белорусским чудом».