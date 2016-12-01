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Белорусское чудо-чудесное: Губерниев прокомментировал бронзу Дарьи Юркевич

01 декабря 2016 08:43
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Новости Беларуси. 28-летняя биатлонистка Дарья Юркевич накануне вечером преподнесла невероятный подарок для белорусских болельщиков. Благодаря идеальной стрельбе спортсменка стала третьей в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Для Дарьи это первый подиум в карьере.

Несмотря на то, что этап Кубка мира только начался, белоруску уже назвали главной сенсацией. Поклонники ждут новых побед, а пока в адрес Дарьи Юркевич продолжают поступать поздравления. «Одна Даша – хорошо, а две – лучше», – так комментируют результат белоруски в социальных сетях.

Среди поклонников биатлонистки немало известных персон. На своей странице в Instagram известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фото с Дарьей, а в подписи назвал «белорусским чудом».

Белорусское чудо-чудесное: Губерниев прокомментировал бронзу Дарьи Юркевич -1


Источник фото: instagram.com/guberniev_dmitry/

Бронза Дарьи Юркевич: как это было – здесь подробности.

# Биатлон # Фотофакт # Дмитрий Губерниев # Дарья Юркевич

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