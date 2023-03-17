Минский «Локомотив» – победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе

Новости Беларуси. В столичной «Чижовка-Арене» состоялся финал республиканских соревнований по хоккею на призы Президента Беларуси «Золотая шайба». Сильнейших определили спортсмены младшей возрастной группы дивизиона «А». Главный трофей завоевали игроки минского «Локомотива», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако победа на данном турнире – далеко не самое главное. Куда важнее то, что юные участники смогли ощутить вкус настоящих соревнований. И кто знает, вполне возможно, что сейчас мы видим первые шаги будущих покорителей НХЛ. Ведь за баталиями на льду наблюдали профильные специалисты. Помимо этого, в Беларуси предпринимаются действия по развитию женского хоккея. Поэтому дружины в 2023 году укомплектованы и девочками, которые выступают наравне с парнями.

Олег Васильченко, тренер команды «Локомотив»: Дети ждут этот турнир как чемпионат мира, как Олимпийские игры. Он проходит раз в году. И для них это праздник, который Министерство спорта и туризма предоставило малышам. Я считаю, что такой турнир имеет место быть, он должен быть, и это очень здорово. В этом возрасте они играют в хоккей, нет такого, что они играют из-под палки. Они просто играют, получают удовольствие от хоккея.

Роман Судиненко, игрок команды «Локомотив»:

Играли как команда сдружено. Мы знаем друг друга давно очень, все поддерживают друг друга. Очень круто, достижение всей команды, все играли хорошо. Благодаря не одному игроку, не двум, а вся команда играла, и победили.

На этом турнир «Золотая шайба» не завершается. Впереди финалы дивизиона «Б». Первыми определять сильнейших начнут команды старшей возрастной группы. Их поединки стартуют 22 марта.