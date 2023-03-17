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Две победы завоевали белоруски на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели

17 марта 2023 14:39
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В индийском Нью-Дели проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. В соревнованиях принимают участие спортсменки из 77 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две победы завоевали белоруски на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели-1

Медали турнира найдут своих обладательниц в 12 весовых категориях. Беларусь представляют шесть спортсменок. Сегодня, 17 марта, в утренней сессии выступали две наши соотечественницы. Алла Ивашкевич в категории до 60 килограммов одержала победу над представительницей Болгарии Аслахан Мехмедовой. Алина Вебер в весовой категории до 75 килограммов выбила из борьбы спортсменку из Новой Зеландии Элеоноу Лило.

Две победы завоевали белоруски на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели-4

А в вечерней сессии ожидается, что на ринг выйдет еще одна белоруска Виктория Кебикова, которая заявлена в весовой категории до 81 килограмма.

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# Женский бокс # Алина Вебер # Фотофакт

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