Две победы завоевали белоруски на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели

В индийском Нью-Дели проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. В соревнованиях принимают участие спортсменки из 77 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медали турнира найдут своих обладательниц в 12 весовых категориях. Беларусь представляют шесть спортсменок. Сегодня, 17 марта, в утренней сессии выступали две наши соотечественницы. Алла Ивашкевич в категории до 60 килограммов одержала победу над представительницей Болгарии Аслахан Мехмедовой. Алина Вебер в весовой категории до 75 килограммов выбила из борьбы спортсменку из Новой Зеландии Элеоноу Лило.