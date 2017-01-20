Юношеская сборная Беларуси вышла в плей-офф Кубка развития, обыграв словаков

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси (ребята до 17 лет) провела заключительный матч на групповом этапе Кубка развития, который принимает столичный футбольный манеж. Команда под руководством Кирилла Альшевского соперничала со сверстниками из Словакии. Для выхода в финальный турнир нужна была только победа, и белорусы ее добились.

Поединок здорово напоминал дуэль двухдневной давности против финнов. Как и тогда наши парни горели 0:2, но нашли силы и вышли вперед. Правда, на этот раз, в отличие от игры с Финляндией, все завершилось победой – 3:2.

У белорусов голы на счету Василевича, Сакуты и Петренко. Впереди – матчи с россиянами и израильтянами на финальном этапе турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Кириленко, игрок юношеской сборной Беларуси (U-17):

Именно на этом турнире это самый сильный соперник, но за пределами мы играли, конечно, против сборной Бельгии. Матч на Кипре отборочного раунда чемпионата Европы был самым серьезным и самым сложным.