Дарья Домрачева не попала в топ-20 в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Новости Беларуси. В итальянском Антхольце взял старт шестой в сезоне этап кубка мира по биатлону. 19 января в программе значилась индивидуальная гонка у женщин. На ее старт вышли пять белорусок.

Лучший результат среди наших стреляющих лыжниц у Надежды Скардино.

Она заняла 16 место.

Дарья Домрачева, допустившая 6 промахов, 27 в итоговом протоколе.

Ну а победу на первой гонке этапа праздновала Лаура Дальмайер из Германии. Вторая – француженка Анаис Шевалье. Третье место заняла итальянка Алексия Рунгальдьер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».