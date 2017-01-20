Несмотря на победу над «Кёрмендом», БК «Цмоки-Минск» потеряли шансы на плей-офф Кубка ФИБА

Новости Беларуси. Выиграли матч, но потеряли шансы на выход в плей-офф. Таков итог пятого тура группового этапа еврокубка ФИБА для баскетболистов минских «Цмоков».

Накануне «драконы» на своей площадке принимали венгров из клуба «Кёрменд». Выездное свидание с оппонентом сложилось для минчан неудачно. А вот дома удалось взять реванш. До заключительной четверти команды шли вровень. А к середине четвертой 10-минутки парни Игоря Грищука запаслись двузначным перевесом. Гости предприняли попытку настигнуть минчан, но безуспешно. «Цмоки» взяли верх – 91 на 84.

Александр Семенюк, игрок БК «Цмоки» (Минск):

На 100% нужна была эта победа, очень сильно, потому что не хватало. Шесть подряд поражений. Поставленную задачу выполнили, выиграли, чтобы доказать, что мы готовы побеждать, сражаться на этом уровне, проходить дальше.

В заключительном туре группового этапа «Цмоки» 25 января сыграют дома с баскетболистами французского «Нантера». Впрочем, турнирного значения эта игра иметь уже не будет. Минчане лишились шансов занять в группе место выше третьего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».