Минск и Рига подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году

Новости Беларуси. В 2021 году белорусы вновь могут стать свидетелями грандиозного спортивного события – чемпионата мира по хоккею. Правда, в отличие от аналогичных соревнований в 2014 году, на этот раз Минск планирует принять планетарное первенство совместно с Ригой.

Конечно, пока многие организационные детали находятся на стадии разработки, однако уже удалось достичь значительного прогресса. В частности стало известно, как будет выглядеть логотип чемпионата.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я уверен, что это интернациональное мероприятие в Латвии и Беларуси будет более душевное, более теплое. Я думаю, что болельщикам больше понравится. И наши шансы на проведение чемпионата в 2021 году стали выше.

Пока главным конкурентом Риги и Минска в споре за проведение 85 по счету чемпионата мира по хоккею является Финляндия. Ответ на вопрос, где же пройдет турнир, будет дан 19 мая в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».