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Юношеская сборная Беларуси по хоккею с проигрыша начала выступление на Кубке Сириуса в Сочи

15 июня 2022 19:01
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею с поражения начала выступление на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-спорт». Наши хоккеисты уступили в овертайме команде Приволжского федерального округа со счетом 3:4.

Юношеская сборная Беларуси по хоккею с проигрыша начала выступление на Кубке Сириуса в Сочи-1

Напомним, за победу на турнире будут вести борьбу семь коллективов: две сборные России до 16 лет, команды Москвы и Санкт-Петербурга, а также сборные Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Следующий поединок белорусская сборная проведет в пятницу, 17 июня, против команды Центрального федерального округа.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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