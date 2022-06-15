Юношеская сборная Беларуси по хоккею с проигрыша начала выступление на Кубке Сириуса в Сочи

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по хоккею с поражения начала выступление на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-спорт». Наши хоккеисты уступили в овертайме команде Приволжского федерального округа со счетом 3:4.

Напомним, за победу на турнире будут вести борьбу семь коллективов: две сборные России до 16 лет, команды Москвы и Санкт-Петербурга, а также сборные Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Следующий поединок белорусская сборная проведет в пятницу, 17 июня, против команды Центрального федерального округа.