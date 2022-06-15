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Хоккейное минское «Динамо» снова подписало контракт с ветераном НХЛ Райаном Спунером

15 июня 2022 18:40
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подписную кампанию. В ряды «зубров» возвращается канадский нападающий Райан Спунер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейное минское «Динамо» снова подписало контракт с ветераном НХЛ Райаном Спунером-1

Соглашение подписано на один сезон. 30-летний форвард уже выступал за минское «Динамо» в сезонах 2019/20 и 2020/21. Минувший сезон Спунер провел в «Автомобилисте». Он набрал 34 очка в 45 матчах при показателе полезности «+3». Также у канадского нападающего богатый опыт выступления в Национальной хоккейной лиге. Райан Спунер защищал цвета «Бостона», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтона» и «Ванкувера».

# Хоккей Беларуси # Райан Спунер # Фотофакт

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