Юношеская сборная Беларуси по хоккею проиграла матч на Кубке Сириуса в Сочи
Новости Беларуси. 17 июня юношеская сборная Беларуси U 16 провела второй матч на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперник нашей дружины – сборная Центрального федерального округа, составленная из игроков подмосковного «Витязя» и ярославского «Локомотива».
Дружины уверенно начали игру. Уже на второй минуте подопечные Александра Цыплакова открыли счет в матче, а через две минуты удвоили преимущество. Но удержать ворота на замке не получилось и на первый перерыв команды уходили с равными цифрами на табло – 2:2. Вторая 20-минутка была еще более результативной и принесла пять заброшенных шайб. Три – в активе белорусов, две – на счету соперников.
Но третий период стал драматичным для наших ребят. Команда пропустила три безответные шайбы и проиграла второй матч на турнире. В активе белорусов один балл.