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Юношеская сборная Беларуси по хоккею проиграла матч на Кубке Сириуса в Сочи

17 июня 2022 12:46
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Новости Беларуси. 17 июня юношеская сборная Беларуси U 16 провела второй матч на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперник нашей дружины – сборная Центрального федерального округа, составленная из игроков подмосковного «Витязя» и ярославского «Локомотива».

Юношеская сборная Беларуси по хоккею проиграла матч на Кубке Сириуса в Сочи-1

Дружины уверенно начали игру. Уже на второй минуте подопечные Александра Цыплакова открыли счет в матче, а через две минуты удвоили преимущество. Но удержать ворота на замке не получилось и на первый перерыв команды уходили с равными цифрами на табло – 2:2. Вторая 20-минутка была еще более результативной и принесла пять заброшенных шайб. Три – в активе белорусов, две – на счету соперников.

Юношеская сборная Беларуси по хоккею проиграла матч на Кубке Сириуса в Сочи-4

Но третий период стал драматичным для наших ребят. Команда пропустила три безответные шайбы и проиграла второй матч на турнире. В активе белорусов один балл.

# Хоккей # Александр Цыплаков # Фотофакт

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