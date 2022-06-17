Юношеская сборная Беларуси по хоккею проиграла матч на Кубке Сириуса в Сочи

Дружины уверенно начали игру. Уже на второй минуте подопечные Александра Цыплакова открыли счет в матче, а через две минуты удвоили преимущество. Но удержать ворота на замке не получилось и на первый перерыв команды уходили с равными цифрами на табло – 2:2. Вторая 20-минутка была еще более результативной и принесла пять заброшенных шайб. Три – в активе белорусов, две – на счету соперников.