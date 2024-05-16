Юношеская сборная Беларуси по хоккею одержала победу в финале Кубка чемпионов U17

С нервами, но с трофеем. Сборная Беларуси по хоккею, составленная из парней до 17 лет, выиграла Кубок чемпионов. В финальном матче подопечные Дмитрия Шульги нанесли поражение сверстникам из челябинского «Трактора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало поединка полностью осталось за нашими исполнителями. Россияне просто не успевали за скоростью. Поэтому первого гола долго ждать не пришлось.

К середине второго отрезка на табло красуются радующие глаз – 3:0. Причем все по игре – гости безраздельно доминируют. Первый тревожный звоночек прозвучал незадолго до перерыва. А в середине третьей 20-минутки «Трактор» сокращает отставание до минимума и рвется вперед. Концовка полностью осталась за россиянами. Тем не менее, белорусы выстояли. А еще смогли поразить пустые ворота. Финальный счет 4:2. Наши парни забирают главный трофей.