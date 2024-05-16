Белорусские пляжные волейболисты вышли в основную сетку первого тура чемпионата России

Два матча, две победы, два сухих счета и путевка в основную сетку. Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко пробрались в групповую стадию первого этапа чемпионата России, турнир начался в Краснодаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютной дуэли наш ведущий тандем не оставил шансов спортсменам из Орла – Бородину и Торсукову. Преимущество было колоссальным – 21:11 и 21:14. Во второй встрече пришлось напрячься чуть больше. Это представители Ленинградской области попытались навязать конкуренцию. Получилось лишь отчасти. Обе партии завершились с одинаковым результатом – 21:16. Таким образом, белорусские пляжники квалифицировались в групповую стадию, матчи которой начнутся в пятницу, 17 мая.