Прямой эфир

Белорусские пляжные волейболисты вышли в основную сетку первого тура чемпионата России

16 мая 2024 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два матча, две победы, два сухих счета и путевка в основную сетку. Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко пробрались в групповую стадию первого этапа чемпионата России, турнир начался в Краснодаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пляжные волейболисты вышли в основную сетку первого тура чемпионата России-1

В дебютной дуэли наш ведущий тандем не оставил шансов спортсменам из Орла – Бородину и Торсукову. Преимущество было колоссальным – 21:11 и 21:14. Во второй встрече пришлось напрячься чуть больше. Это представители Ленинградской области попытались навязать конкуренцию. Получилось лишь отчасти. Обе партии завершились с одинаковым результатом – 21:16. Таким образом, белорусские пляжники квалифицировались в групповую стадию, матчи которой начнутся в пятницу, 17 мая.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России
16 мая 2024 14:40

Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России

Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024
16 мая 2024 14:38

Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024

Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе
16 мая 2024 14:37

Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Риме
16 мая 2024 14:37

Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Риме

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов в Челябинске
15 мая 2024 20:46

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов в Челябинске

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»
15 мая 2024 20:15

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу
15 мая 2024 18:23

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу

«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу
15 мая 2024 17:47

«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

«Шахтоспецстрой» обыграл минский «Строитель» на ЧБ по волейболу
15 мая 2024 17:45

«Шахтоспецстрой» обыграл минский «Строитель» на ЧБ по волейболу

Тяжелоатлет Пётр Асаёнок получил пропуск на Олимпиаду в Париже
15 мая 2024 17:42

Тяжелоатлет Пётр Асаёнок получил пропуск на Олимпиаду в Париже

«Минск» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею на траве
15 мая 2024 14:29

«Минск» вышел в полуфинал Кубка России по хоккею на траве

В Доме футбола прошла жеребьёвка второй стадии Кубка Беларуси
15 мая 2024 14:12

В Доме футбола прошла жеребьёвка второй стадии Кубка Беларуси