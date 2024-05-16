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БК «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по баскетболу среди женщин

16 мая 2024 19:28
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Гегемония «Горизонта» официально прервана. «Минск» – новый чемпион Беларуси по баскетболу среди женщин. Горожанки вернули титул спустя 4 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БК «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по баскетболу среди женщин-1

Финальная серия не выдалась упорной. Команда Андрея Вавлева уложилась в минимальные 3 матча. Особенно серьезным соперничество было в заключительном поединке. «Горизонт» активно стартовал и даже прилично оторвался от соперниц. Сказался фактор родных стен и свежесть Веремеенко с Гаспер. Только вот легионерки «Минска» продержались значительно дольше. Уже к большому перерыву гостьи сами были впереди. «Горизонт» попытался вернуть инициативу в последней четверти. Не получилось. «Минск» забирает матч – 72:66 и серию – 3:0. К слову, в сезоне у «драконш» 35 дуэлей и все без поражений.

# Баскетбол

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