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Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России

16 мая 2024 14:40
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Сегодня, 16 мая, Национальный олимпийский комитет Беларуси принимает форум атлетов, который объединил известных отечественных и российских спортсменов и тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России-1

Вместе с экспертами они обсуждают условия развития спорта в наших странах и на международной арене. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнули важность проведения форума и дали высокую оценку сотрудничеству двух стран.

Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России-4

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Конечно, для нас, для белорусов, это большой вызов – участвовать с россиянами на равных и побеждать. Поэтому мы довольны этим уровнем сотрудничества, но есть некоторые моменты, которые мы еще будем развивать. И вы видите, что с Олимпийским комитетом России у нас очень близкие отношения, и мы находим общий язык, также между министерствами спорта нашим и российским. Постоянно совместные коллегии проводятся, совещания. И вы видели мнения наших действующих спортсменов. Та же Динара Смольская сказала: нам хорошо, нам нормально те условия, которые были созданы, нас это не может не радовать.

Мероприятие проходит в форме семинара-конференции с элементами экспертной дискуссии. Его основная тематика в этом году – «Наш спорт сегодня». А в 17 часов на базе Университета физической культуры стартуют мастер-классы с участием белорусских и российских спортсменов.

# Министерство спорта и туризма Республики Беларусь # Виктор Лукашенко

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