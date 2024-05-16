Форум атлетов в Минске принимает известных спортсменов и тренеров из Беларуси и России

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Конечно, для нас, для белорусов, это большой вызов – участвовать с россиянами на равных и побеждать. Поэтому мы довольны этим уровнем сотрудничества, но есть некоторые моменты, которые мы еще будем развивать. И вы видите, что с Олимпийским комитетом России у нас очень близкие отношения, и мы находим общий язык, также между министерствами спорта – нашим и российским. Постоянно совместные коллегии проводятся, совещания. И вы видели мнения наших действующих спортсменов. Та же Динара Смольская сказала: нам хорошо, нам нормально те условия, которые были созданы, нас это не может не радовать.

Мероприятие проходит в форме семинара-конференции с элементами экспертной дискуссии. Его основная тематика в этом году – «Наш спорт сегодня». А в 17 часов на базе Университета физической культуры стартуют мастер-классы с участием белорусских и российских спортсменов.