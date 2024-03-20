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Юношеская сборная Беларуси по футболу с поражения стартовала в элитном раунде квалификации ЧЕ

20 марта 2024 19:57
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Юношеская сборная Беларуси по футболу с поражения стартовала в элитном раунде квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по футболу с поражения стартовала в элитном раунде квалификации ЧЕ-1

Подопечные Дмитрия Короткевича уступили сверстникам из Чехии – 0:1. Наша команда под занавес встречи осталась в меньшинстве и пропустила единственный гол на 90-й минуте. Дальше юные белорусские футболисты встретятся с коллективом из Польши. Поединок состоится 23 марта. Заключительный матч квалификации наши парни проведут 26 марта против дружины из Боснии и Герцеговины.

# Футбол

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