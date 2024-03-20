Юношеская сборная Беларуси по футболу с поражения стартовала в элитном раунде квалификации ЧЕ

Юношеская сборная Беларуси по футболу с поражения стартовала в элитном раунде квалификации чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Короткевича уступили сверстникам из Чехии – 0:1. Наша команда под занавес встречи осталась в меньшинстве и пропустила единственный гол на 90-й минуте. Дальше юные белорусские футболисты встретятся с коллективом из Польши. Поединок состоится 23 марта. Заключительный матч квалификации наши парни проведут 26 марта против дружины из Боснии и Герцеговины.