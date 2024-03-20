«Минчанка» поражением завершила регулярный сезон Суперлиги

В заключительном матче наши девушки в упорном поединке уступили «Динамо-Метар» – 1:3. Таким образом, по итогам регулярки подопечные Ольги Пальчевской расположились на 13-м месте. В их активе 15 баллов. Далее столичный клуб ожидают поединки раунда плей-аут. А в Молодежной лиге тем временем продолжает успешно выступать «Минчанка-2». В среду, 20 марта, юные волейболистки в рамках 7-го тура в трех партиях победили «Заречье-Одинцово-2».