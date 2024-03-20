Результаты белорусских лыжниц на открытом чемпионате России

Нашу страну на турнире представляют Анна Королева и Анна Мачехина. Девушки успешно справились с квалификацией, показав в отборе восьмой результат. А затем подтвердили место в главном забеге. Итоговое время – 21 минута 38 секунд. От седьмой позиции белорусок отделили 2 секунды.