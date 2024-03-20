Прямой эфир

Результаты белорусских лыжниц на открытом чемпионате России

20 марта 2024 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские лыжницы заняли восьмое место в рамках командного спринта классическим стилем на открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусских лыжниц на открытом чемпионате России-1

Нашу страну на турнире представляют Анна Королева и Анна Мачехина. Девушки успешно справились с квалификацией, показав в отборе восьмой результат. А затем подтвердили место в главном забеге. Итоговое время – 21 минута 38 секунд. От седьмой позиции белорусок отделили 2 секунды.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко и Соболенко узнали первых соперниц по турниру в Майами
20 марта 2024 10:41

Азаренко и Соболенко узнали первых соперниц по турниру в Майами

«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента
20 марта 2024 10:39

«Гомель» стал предпоследним полуфиналистом Кубка Президента

Шесть медалей завоевали белорусы на старте Кубка Союзного государства по конькобежному спорту
19 марта 2024 20:05

Шесть медалей завоевали белорусы на старте Кубка Союзного государства по конькобежному спорту