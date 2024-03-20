В Минске стартовал финал дивизиона «Б» турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси
На «Чижовка-Арене» стартовал первый финал дивизиона «Б» соревнований по хоккею «Золотая шайба» в возрастной категории 2008-2009 годов рождения на призы Президента Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проводится при поддержке Президентского спортивного клуба.
Напомним, в дивизионе «Б» принимают участие команды из городов и районов страны, где нет крытых ледовых арен. От каждой области выступает лучшая любительская дружина. Названия коллективов разнообразные: от скромной «Двины» до «Огненных рысей» и «Кадинских львов». Минскую область представляют «Вілейскія шчупакі», а Гродненскую – «Орлята». Серебряные призеры прошлогоднего финала «Огненные рыси» в первом матче разгромили «Двину» со счетом 10:3. Представители Гомельского региона всерьез намерены на этот раз взять кубок.
Никита Богданович, капитан команды «Огненные рыси» (Гомельская область):
Мы приехали за победой, за первым местом, за кубком. Но основным противником, скорее всего, будет Гродненская область, так как она в прошлом году выиграла. Она нас победила, к сожалению, первое место заняли. Но в этом году, конечно, надеемся на победу.
Андрей Лобановский, тренер команды «Огненные рыси» (Гомельская область):
Уровень команд возрос. И мы не думали, что будет такой высокий рост у ребят этого года. Немного недооценили соперника, но результат – 10:3 – мы победили. Но есть над чем работать. В прошлом году были вторые, сейчас хотим быть первыми. Мы считаем, в этом году мы выиграли на области, в принципе, все команды победили, у нас не было ни одного проигрыша. Команда очень сыгранная, у нас очень хороший вратарь, он уже четвертый год на области, это его последний год, и он должен уйти только с медалью, с первыми местом республики.
Команды сыграют по круговой системе. И уже в пятницу, 22 марта, станут известны победители и призеры турнира.