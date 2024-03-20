В Минске стартовал финал дивизиона «Б» турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси

Никита Богданович, капитан команды «Огненные рыси» (Гомельская область): Мы приехали за победой, за первым местом, за кубком. Но основным противником, скорее всего, будет Гродненская область, так как она в прошлом году выиграла. Она нас победила, к сожалению, первое место заняли. Но в этом году, конечно, надеемся на победу.

Андрей Лобановский, тренер команды «Огненные рыси» (Гомельская область):

Уровень команд возрос. И мы не думали, что будет такой высокий рост у ребят этого года. Немного недооценили соперника, но результат – 10:3 – мы победили. Но есть над чем работать. В прошлом году были вторые, сейчас хотим быть первыми. Мы считаем, в этом году мы выиграли на области, в принципе, все команды победили, у нас не было ни одного проигрыша. Команда очень сыгранная, у нас очень хороший вратарь, он уже четвертый год на области, это его последний год, и он должен уйти только с медалью, с первыми местом республики.