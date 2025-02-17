В Минске проходит второй тур отборочного этапа соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Пока профессиональные хоккеисты показывают результаты в КХЛ, юные спортсмены набираются опыта и осваивают новые горизонты, выявляя сильнейшего на отборочном этапе республиканского турнира «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для ребят 10-13 лет этот турнир – важнейшее спортивное событие. Здесь они не только показывают свое мастерство, но и демонстрируют командный дух. А для тренеров – это в первую очередь поиск перспективных молодых хоккеистов. Так, интересную игру в столице показали юные хоккеисты Заводского и Центрального районов. Парни сражались за выход в финальный этап. Обе команды играли на высоких скоростях, демонстрируя уверенную технику владения шайбой, однако сильнее все же оказались заводчане – 9:4. 18 февраля победителям предстоит помериться силами с дружиной Партизанского района.

Иван Ночевной, главный тренер команды Заводского района: Молодцы дети. Боролись, старались. Мы очень долго готовились к этой игре, переживали, волновались, ночь не спали. Потому что знали, что команда «Локомотива» очень хорошая. Детей настраивали. Они молодцы, у них все получилось. Все выложились на игре.

Владимир Щербицкий, нападающий команды Заводского района:

Было сложновато, но в прошлом году мы им проиграли, но в этом хорошо. Тренировались много, поэтому и выиграли.

Турнир завершится во 18 февраля. Команда-победитель традиционно примет участие в республиканских соревнованиях, которые состоятся в марте в Минске.