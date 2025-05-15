Юношеская сборная Беларуси по футболу обыграла Сан-Марино в раунде квалификации ЧЕ

Юношеская сборная Беларуси по футболу до 17 лет провела второй матч второго раунда квалификации чемпионата Европы – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Павла Евсеенко проэкзаменовала сборную Сан-Марино. Наши футболисты владели территориальным и игровым преимуществом, нанесли 26 ударов по воротам, гости ответили лишь одним. Правда, оформить гол белорусам удалось не с первой попытки. На 40-й минуте заработали пенальти, но Даниил Чергейко не смог его реализовать. На 73-й минуте ворота оппонентов все-таки были распечатаны – после подачи углового футболист Сан-Марино срезал мяч в свои ворота.

18 мая сборная Беларуси разыграет пропуск в Лигу А с командой Боснии и Герцеговины. У обеих дружин по 6 очков. По итогам квалификации путевку получит только победитель квартета.