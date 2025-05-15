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В Доме футбола прошла жеребьёвка женского Кубка Беларуси по футболу

15 мая 2025 12:29
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В конференц-зале Дома футболу сегодня, 15 мая, прошла жеребьевка женского Кубка Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Главный фаворит турнира, столичный клуб «Динамо-БГУФК» проэкзаменует «Белшину». Еще один гранд белорусского женского футбола, «Минск», встретится с могилевским «Днепром». Бресткое «Динамо» сыграет с «Витебском», а «Зорка-БДУ» с новополоцким «Нафтаном». Четвертьфинальные матчи пройдут 11 июня. Действующим обладателем Кубка является «Динамо-БГУФК». В прошлогоднем финале столичная команда с минимальным преимуществом обыграла «Минск» – 1:0. Также «Динамо» является действующем чемпионом Беларуси, а вот первый трофей нового сезона, «Суперкубок», завоевал футбольный клуб «Минск».

# Футбол

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