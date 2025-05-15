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Соболенко уступила китаянке Чжэн Циньвэнь на теннисном турнире в Риме

15 мая 2025 12:28
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На отметке в 9 матчей прервалась победная серия Арины Соболенко,  рассказали в программе «СТВ-Спорт» 

В четвертьфинале крупного теннисного турнира в Риме первая ракетка мира уступила олимпийской чемпионке, китаянке Чжэн Циньвэнь, занимающей в рейтинге 8-е место. Для победы азиатской теннисистке хватило двух сетов – 6:4, 6:3. Белоруска ни разу не взяла подачу соперницы, при этом трижды отдала свою. Китаянка отлично действовала на первом мяче, выиграв 82, 5% розыгрышей. Матч продолжался час и 37 минут. Циньвэнь обыграла Соболенко впервые за 7 матчей. В полуфинале китайская теннисистка встретится с американкой Кори Гауфф.

# Теннис

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