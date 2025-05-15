«Минск» обыграл «Горизонт» и сравнял счёт в финальной серии женского ЧБ по баскетболу

Исход золотой серии женского чемпионата Беларуси по баскетболу решится в пятом матче, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Горизонт» имел шанс завершить серию досрочно, но в четвертом поединке не сумел обыграть «Минск». Матч в столичном Дворце спорта проходил в упорной борьбе и держал в напряжении до последних секунд. Перед заключительной четвертью «Минск» вел с разницей в 10 очков. «Горизонт» мог исправить ситуацию, но в итоге уступил – 53:55. Самой результативной у победительниц стала Екатерина Еремеева, набравшая 9 очков. На одно меньше в активе Анастасии Бабак и Владиславы Кушнер. У «Горизонта» результативно сыграла Алиса Борщевская – 17 баллов.