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Юнориская сборная Беларуси по волейболу уступила «Зениту» матче Молодёжной лиги России

13 марта 2023 19:53
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Юниорская сборная Беларуси по волейболу в эти дни гостит в Питере. Здесь собрались дружины, которые оспорят места с 7-го по 12-е Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юнориская сборная Беларуси по волейболу уступила «Зениту» матче Молодёжной лиги России-1

В дебютном матче наши парни уступили сверстникам из «Зенита» 1:3. Однако, несмотря на финальный счет, в каждом из сетов была равная борьба. Достаточно сказать, что первая и вторая партии и вовсе завершились на больше-меньше. Вначале сильнее были питерцы, затем мы. Увы, но в концовках следующих отрезков россияне зарекомендовали себя лучше. Итог – их победа 3:1. Во вторник, 14 марта, также сыграем с волейболистами из Ленинградской области. Команда называется «Динамо».

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# Волейбол # Фотофакт

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