Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: второе «золото» у Беларуси и второе личное – у Дарьи Блашко

Новости Беларуси. Динара Алимбекова, Анна Соло и Дарья Блашко в блестящем стиле одержали победу в эстафете, принеся Беларуси вторую награду высшего достоинства на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров. Причем для Дарьи Блашко – новой «блестящей Дарьи» – это «золото» уже второе на турнире. С победой наших спортсменок поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Последний старт – он сложный самый. Положение обязывало, болельщики ждали.

Болельщики:

Я надеюсь на Беларусь. Я думаю, что победят. Поэтому сюда приехали, болеем и поддерживаем.

У нас одна из самых сильных вообще биатлонных систем, государство поддерживает. Почему нет? Это видно по этапам Кубка мира.

И не то, чтобы ответственность давила, просто самим очень хотелось бежать к победе – после финиша признаются девушки. Им 23 февраля предстояло открыть программу завершающего дня в младшей возрастной группе.

Эстафета – не просто одна из любимых дисциплин у болельщиков. Это еще и наши медальные традиции.

Игорь Ященко, старший тренер юниорской сборной Украины по биатлону:

Наше постсоветское пространство очень сильно в этих дисциплинах.

Александр Сыман, главный тренер юниорской сборной Беларуси по биатлону:

В эстафетах и у нас всегда, традиционно команда хорошие результаты показывала, достаточно много медалей именно в этой дисциплине.

Первой на дистанцию вышла Динара Алимбекова. В спринтерской гонке ей до бронзовой медали не хватило всего ничего – пяти секунд. И упускать этот последний шанс на такую заслуженную награду Динара не стала. Эстафету передала в тройке лидеров.

А дальше – по накатанной. Анна Соло свой этап завершает первой, а Дарья Блашко с приличным гандикапом успевает даже взять перед финишем белорусский флаг.

Дарья Блашко теперь двукратная чемпионка мира. Единственная на турнире.

22 февраля, кстати, могла добавить еще одну награду к своему послужном списку. В гонке преследования она на последнем рубеже стреляла по чужим мишеням. Говорит, из-за досадной ошибки переживала не слишком, ведь впереди новые старты и новые победы. Как оказалось, не за горами.

Дарья Блашко, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Девчонки сделали задел, поэтому мне оставалось только справиться со стрельбой, выдержать этот темп. Победа, как оказалось, в кармане.

Новоиспеченные чемпионки принимают поздравления болельщиков, раздают автографы, делают селфи и фотографии.

И самые торжественные мгновения – золотые медали юниорского чемпионата мира. А вот, уже стоя на пьедестале, белоруски поют свой гимн.

Время осознать, что при переполненных родных трибунах они стали чемпионками мира, еще будет.

Анна Соло, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Еще не осознаешь, что произошло, все проходит так. Очень рады, конечно, что первые.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Эмоции переполняют. Играл гимн и мы с девочками чуть ли не плакали от эмоций. Это круто, это очень мотивирует тренироваться дальше.

И уж тем более приятно дарить такие подарки 23 февраля – в самый мужской день в году.

Динара Алимбекова, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Поздравляю, кстати, всех наших мужчин. У мое брата сегодня День рождения. Женечка, с Жнем рождения тебя!

С победой наших девушек перед собственным стартом успели поздравить юноши.

Роман Шинкевич, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Поздравили и хотели повторить этот результат, но сразу все складывалось хорошо, а потом что-то у нас не заладилось, на втором и третьем этапах.

К сожалению, повторить успех действительно не удалось. На первых этапах наши ребята стабильно входили в тройку, но до финиша в таком темпе не дотянули. Итоговое седьмое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Шинкевич, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Я думаю, на юниорских нигде такого не было, чтобы такой уровень был. Как на этапах Кубка мира.

24 февраля – финальный этап у юниоров. Еще две эстафеты. Так что точку на этом чемпионате ставить рано. Будем надеяться, она будет победной.