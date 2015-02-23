Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров-2015: итоги 6-го соревновательного дня

Новости Беларуси. Праздничные новости пришли 23 февраля из «Раубичей», где белорусские биатлонистки завоевали золото чемпионата мира среди юношей и юниоров. Трио наших девушек — Динара Алимбекова, Анна Соло и Дарья Блашко — в блестящем стиле одержало победу в эстафете. Таким образом, копилка белорусской команды пополнилась второй наградой высшего достоинства. С победой наших спортсменок поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ольга Петрашевская, СТВ:

К сожалению, наши парни не смогли приблизиться к «золотому» результату белорусских девушек. У ребят по итогам эстафеты 7 место и особенно обидно, что на первом этапе наш Павел Поплавский занимал первую позицию, затем долго наши юноши были в первой тройке, но по ходу гонки, когда уже начинали стартовать замыкающие (как правило, это самые сильные представители команд), спортсмены ухудшали результат. Но, в принципе, попасть в десятку на мировом первенстве уже совсем неплохо. Победу тем временем празднуют россияне.

Роман Шинкевич, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Результатом доволен, можно было чуть доработать. Просто слишком быстро прошел второй круг. На стойке что-то помешало, может быть, пульс. Я пришел за норвежцем — за пятое-четвертое место боролись. Я думаю, там недалеко и третье было, если бы сработал на ноль, то можно было и бороться.

Кирилл Стрельцов, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Гонка сложилась для нас отлично, раз стоим здесь. Погода сегодня была великолепная хорошо болели, хорошо вели по дистанции, хорошо сработала наша сервис-бригада, да и ребята передавали в лидирующих номерах.

Никита Поршнев, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Рассчитывали на медаль, но не рассчитывали на золотую.

Спортивные журналисты, с которыми нам удалось пообщаться, сошлись на мнении, что эта победа вовсе не этакий приз темных лошадок, а скорее вполне предсказуемая точка или даже восклицательный знак для наших девушек на домашнем чемпионате.

Дмитрий Комашко, журналист (Беларусь):

Если отбросить те переживания, те эмоции, которые были, то победа выглядит не только закономерной, она выглядит результатом той серьезной работы, которая была сделана тренерским штабом на протяжении многих лет, главное — она дает основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть на будущее команды.

Александр Новиков, журналист (Беларусь):

Две золотые медали на этом чемпионате. За этим стоит, конечно, большой труд, потому как много и тренеры, и сами девочки работали. Сегодня девочки выступили очень замечательно.

Напомним, что 24 февраля пройдут заключительные гонки чемпионата мира. За победу в эстафетах будут бороться юниоры и юниорки. В активе белорусской команды уже две золотые медали. Надеемся на «золотое продолжение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.