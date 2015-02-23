Матч-фантом в белорусском футболе: кому и зачем понадобилось придумывать встречу «Шахтера» и «Слуцка»?

Новости Беларуси. Букмекеры организовали в Интернете «липовый» матч двух белорусских клубов. Товарищеский поединок между командами «Слуцк» и «Шахтер» якобы состоялся в феврале. Его анонс вместе со временем и местом проведения даже разместили на сайте одного из клубов-участников придуманной игры. Ставки на матч, разумеется, вовсю делали болельщики. Но спустя несколько дней после финального свистка выяснилось: игры не было.

«Утку» об игре двух белорусских клубов подкинули неизвестные. Якобы «Шахтер» и «Слуцк» сыграют товарищеский матч. В турнирной сетке команд поединка не было. Но это не помешало некоторым сайтам его анонсировать. К тому же со всеми подробностями. Мол, на стадионе «Волна» в Пинске, в такое-то время.

Виталий Бунос, заместитель председателя спортивного футбольного клуба «Слуцк»:

Мы вначале просто смеялись, что кто-то хорошо пошутил. В планах учебно-тренировочных сборов никакой даже предварительной информации о проведении такого матча не звучало. Игроки вообще отдыхали.

В команде «Слуцк» недоумевают. Зампредседателя клуба рассказывает: узнали, что играли, из прессы. Выяснили неладное подобным способом и футболисты «Шахтера». В то время, как именно на сайте клуба появился анонс игры. Этот факт администрация команды объяснила в официальном заявлении.

Из официального заявления:

ФК «Шахтер» не имеет никакого отношения к этой «липовой» новости, ставшей следствием хакерской атаки, от которой пострадали не только сайт, но и официальная почта клуба, с которой шла «спам»- рассылка.

То, что его не было, выяснилось спустя несколько дней после вымышленного матча.

Оказалось, ставки на поединок принимали несколько букмекерских контор. Все – с не белорусскими доменами. И все разместили на своих сайтах онлайн-трансляцию игры.

Мистический матч оказался очень богат на голевые моменты и резкие повороты сюжета. Так, на 38-й минуте футболисты «Шахтера» не реализовали пенальти, а затем забили гол в раздевалку. Но во втором тайме «Слуцк» два мяча отыграл в ходе контратак. Все это просто-напросто придумывали авторы злой шутки и тут же размещали в тексте онлайн-трансляции матча.

В итоге игра закончилась победой «Слуцка» со счетом 2:1. Но такому раскладу остались рады разве что те, кто такую аферу организовал.

В этой букмекерской конторе, например, предполагают: фантомный матч мог быть рекламой. И, очевидно, не совсем честной. Каких-то отдельных сайтов прогнозов или услуги в целом.

Дмитрий Добровольский, сотрудник букмекерской конторы:

Это вообще первый такой случай за всю историю, когда матч якобы был сыгран, потом оказывается, что не сыгран. Если матч в линии дается и по каким-то причинам он отменяется или переносится, то просто снимается с линии. По нескольким источникам любая информация всегда перепроверяется.

В курсе этого инцидента и Федерация футбола. Там рассказали: все игры чемпионата страны проверяются. Хотя бы в отношении факта, что тот или иной матч состоится. Этот же поединок, предполагалось, был товарищеским. За проведением таких, по нормам, Ассоциация не следит.

Александр Алейник, пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

После того, как на сайте «Шахтера» была размещена информация о данном матче, она растиражировалась в Интернете и, видимо, получается, что в этом был кто-то заинтересован. Но на сегодняшний день известно то, что матча этого не было. Кто был в этом заинтересован, будет разбираться, наверное, в первую очередь МВД, потому что заявление футбольного клуба было направленно уже туда.

Подобный случай в истории белорусского спорта первый. Впрочем, если к спорту он и вовсе имеет отношение. В любом случае к делу уже подключилась милиция. Злоумышленникам, когда их установят, будет грозить уголовная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.