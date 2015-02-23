Легендарный пловец Майкл Фелпс обручился с «Мисс Калифорния»

Новости США. Легендарный американский пловец Майкл Фелпс вступает в брак. Его избранницей стала 29-летняя модель Николь Джонсон, победительница конкурса «Мисс Калифорния-2010».

«Она сказала «да», – написал спортсмен в Twitter. Похожая запись есть и у Джонсон: «Собираюсь стать миссис Фелпс». Для обоих это будет первый брак.

Напомним, что 29-летний пловец – единственный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпион, абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр (смотрите видео).

Многие специалисты говорят, что Майкл создан для плавания. Размах его рук на несколько сантиметров больше его роста, у него широкие плечи, небольшие бедра и сравнительно короткие ноги. Эти характеристики обеспечивают минимальное сопротивление в воде.

Своим кумиром Майкл считает маму, которая, по его словам, сделала все для своего сына.

Майкл придерживается так называемого «победного» ритуала – перед выходом на старт он слушает музыку. Его девизом стало высказывание тренера Боба Боумэна: «Любое решение всегда внутри нас».