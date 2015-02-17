Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: чем удивит церемония открытия 17 февраля?

Новости Беларуси. Самое ожидаемое событие этих дней: Беларусь живет в предвкушении спортивного праздника планетарного масштаба. Наша страна принимает чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Соревнования полутысячи стреляющих лыжников из 37 государств пройдут в Раубичах.

Вот-вот официальная церемония открытия начнется в самом сердце Минска – на Площади государственного флага.

Там работает Наталья Бреус. Она на прямой связи со студией программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Менее получаса остается до открытия чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей. Решено провести церемонию именно здесь - на Площади государственного флага, чтобы подчеркнуть торжественность момента. Да и вообще, уже в традиции новой Беларуси начинать новые дела именно в этом знаковом месте. Здесь открывали и хоккейный чемпионат. В этот раз организаторы решили удивить световым шоу, поэтому подгадали вот это вечернее время. Мы смогли с ними пообщаться заранее. В чем будет изюминка сегодняшнего вечера?

Дмитрий Сергейчук, организатор церемонии открытия чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Основной концепцией церемонии открытия и закрытия является знакомство иностранцев, представителей спортивных делегаций из разных стран мира именно с нашей зимней Беларусью. На церемонии открытия и закрытия мы будем демонстрировать нашу белорусскую традиционную культуру.

Несмотря на то, что церемонии назначена на вечер, уже сегодня утром прошли первые официальные тренировки в «Раубичах». Всего — более 400 спортсменов участвуют в соревнованиях. Это представители почти 40 стран. Среди них признанные фавориты в этом виде спорта — Германия, Норвегия, Франция, Россия.

Будет разыграно 16 комплектов медалей. Беларусь представят 20 спортсменов.

Корреспондентам СТВ удалось разузнать, что большие надежды возлагают на членов национальной молодежной сборной Виктора Кривко, Динару Алимбекову, Анну Соло.

Этот чемпионат станет премьерой и первым серьезным стартом для обновленного спортивного центра «Раубичи». После реконструкции у комплекса открылось второе дыхание. Эта площадка получила высокие оценки международных экспертов.

Наталья Бреус, СТВ:

Вообще, биатлон в Беларуси — популярный вид спорта. Интересу к стреляющим лыжникам поспособствовали и победы Домрачевой, Скардино в Сочи год назад. Они готовятся к чемпионату мира, поэтому в Раубичах не появятся, даже несмотря на перерыв в выступлениях, чтобы не отвлекаться в такой напряженный момент. Вот такой закрытый режим. Но открыты для общения все участники юниорского форума. Правда, они приедут к самому началу. Но мы успели пообщаться с руководством федерации биатлона нашей страны.

Анатолий Стомский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:

Биатлон в мире по популярности стал среди зимних видов спорта одним из самых популярных. Разве что хоккею проигрывает по популярности. У нас в стране большая заслуга Дарьи Домрачевой, что он очень популярен. Поэтому желающих и заниматься много, и просто любителей.

Несмотря на то, что основная сборная Беларуси сейчас сосредоточилась на подготовке к чемпионату мира, который начнется 5 марта в Финляндии, в Минск приехали сервисмены. Это те, кто готовят лыжи, пристреливают винтовки - все для того, чтобы оказать помощь подрастающему поколению. Кто знает, но может быть эти соревнования станут большим стартом в карьере будущих олимпийских чемпионов.

Наталья Бреус, СТВ:

Этот год стал для Беларуси богат на спортивные события. Чего только стоят яркие победы наших спортсменов на Олимпиаде, да и хоккейный чемпионат прошел на ура! В любом случае, болельщики всегда рады таким событиям, которые происходят в Минске. Вот с каким эмоциями пришли болельщики.

Болельщики:

Конечно, за нашу команду будем болеть!

Болеем за Беларусь!

Вероника Фалей, СТВ:

Иностранные спортсмены уже успели оценить белорусскую столицу, так как основная часть делегаций заехала в отели в микрорайонах «Уручье» и «Веснянка». К слову, эта неделя в Минске проходит под знаком белорусской кухни. Безусловно, и у биатлонистов есть возможность оценить национальные блюда по достоинству.

Ларсен Кэмпбелл, биатлонист (Канада):

Мне очень понравились здесь сосиски и мясо, потому что мы не так часто их едим в Канаде. А что по поводу картошки, то я ем картошку. В Канаде у нас много картошки, я как раз из той части, где ее много растет.

К этой интернациональной встрече организаторы открытия подготовились на все сто. В помощь иностранным участникам пришли десятки волонтеров, учащихся Белорусского государственного Института культуры и искусств. К слову, недалеко от эпицентра торжественного открытия добровольцы дежурят с часа дня.

Алексей Иодо, волонтер:

Мы встречаем гостей из разных стран. Пытаемся наладить с ними общий язык, показать прелести нашего родного города.

Вероника Фалей, СТВ:

Сейчас на площади выступают белорусские артисты, финалом открытия станет большое световое шоу. Нам же остается следить за развитием спортивных событий и пожелать белорусской сборной только побед!