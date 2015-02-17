Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: участники о форуме накануне его открытия (+ расписание)

Новости Беларуси. В Раубичах уже завтра, 18 февраля, стартуют состязания стреляющих лыжников, а сегодня спортсмены опробовали белорусский снег и, собственно, трассу. О настроениях и ожиданиях в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

С тем, что в дамской сумочке можно найти все, юная биатлониста из Германии согласна полностью. В ее сумке, которая весит около 5 килограммов, только все самое необходимое. Для тренировки. Сегодня немецкие лыжницы впервые опробовали белорусский снег. У них прошла официальная тренировка.

София Шнайдер, участник юниорской команды по биатлону (Германия):

Хороший снег, хорошие треки, немного жесткие, но это мне и нравится. Мне нравится и отель, и персонал. Я первый раз в Беларуси. Но мне очень захотелось узнать о вашей стране больше.

В Минск Эмильен Жакнлин привез 12 пар лыж. Сегодня на официальной тренировке он тестирует шестую Кстати, эти лыжи уже однажды принесли ему удачу. В прошлом году Жаклин выиграл спринт на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Этот французский лыжник входит в десятку самых перспективных юниоров мира.

Эмильен Жаклин, участник юниорской команды по биатлону (Франция):

Я впервые буду выступать на таком большом стадионе. Но снег отличный, погода отличная. Все организовано на высшем уровне. И я думаю, что поеду очень быстро.

Пока спортсмены изучают трассу, мы идем в вакс-комнату. Там хранится самое главное богатство любой команды. У сборной Чехии здесь около сотни пар лыж. За день Шимон может подготовить больше десятка пар, и это только для одного спортсмены. Как говорится, лыжи перед стартом нужно держать сухими.

Шимон Кубина, сервисмен юниорской команды по биатлону (Чехия):

У вас очень комфортные условия, нам очень удобно работать. Мы даже музыку можем включить. Нашей команде все нравится.

К слову, сами вакс-кабины появились в «Раубичах» непосредственно к чемпионату.

Масштабная реконструкция началась в «Раубичах» в январе 2014. За год комплекс преобразился до неузнаваемости.

Если раньше зрительские места были с двух сторон стрельбища, то сейчас трибуна возведена перед ним. Ее вместимость – 2,5 тысячи любителей биатлона. Для удобства зрителей на стадионе сразу два табло. Его оборудовали и новой осветительной системой.

Глобальные перемены коснулись и трассы. Незадолго до чемпионата снежные треки опробовал и сам Александр Лукашенко. Она расширилась до 6 метров и теперь соответствует всем нормам Международного союза биатлонистов.

За качество снега и безопасность трассы на чемпионате отвечает международный рефери.

Каждый день перед тренировками он детально изучает склоны. Без его одобрения ни один спортсмен не ступит на трек. Кстати, качество белорусского снега специалиста полностью устраивает.

Радован Шимочка, международный рефери:

Снег соответствует всем правилам и стандартам. Хоть он и искусственный, но не рыхлый. Я наблюдал за атлетами. Они двигаются достаточно быстро. Это хороший показатель качества трассы.

За 7 дней чемпионата будут разыграны 16 комплектов медалей: по четыре в индивидуальной гонке, спринте, преследовании и эстафете.

Уже завтра, 18 февраля, утром на дистанцию в индивидуальной гонке выйдут девушки и юноши до 19 лет. Соревнования будут проходить дважды в день, кроме воскресенья. 22 февраля состоятся сразу 4 старта.