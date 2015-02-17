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В Раубичах проходят заключительные тренировки переде стартом ЧМ-2015 по биатлону среди юниоров

17 февраля 2015 15:00
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Новости Беларуси. Раубичи готовы к старту юниорского чемпионата мира по биатлону. Для спортсменов созданы идеальные условия. Сейчас проходят заключительные тренировки.

Биатлонисты уже отметили высокий уровень трасс и всего комплекса. Восстановленный судейский павильон, появились дополнительные лыжероллерные трассы, уникальный закрытый тир. Условия по-настоящему «люкс».

Всего вместе с хозяевами - командой Беларуси - участие в мировом первенстве примут 37 национальных сборных.

Божки Пилар, участник юниорской команды Боснии и Герцеговины:
Беларусь - прекрасная страна. Трасса безупречная, я уже опробовал. Скорость хорошая. Комплекс просто великолепный!

Необходимый уровень комфорта организованы и для гостей. В шаговой доступности здесь гостиницы и рестораны.

К слову, ожидается, что чемпионат мира в Раубичах посетят более 5 тысяч иностранных любителей этого вида спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Чемпионат мира по биатлону # Божки Пилар

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