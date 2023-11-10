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Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке ПСК

10 ноября 2023 19:33
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3, который состоялся в рамках Кубка Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке ПСК-1

В полуфинале наши парни разгромили сверстников из Казахстана – 6:1. А в титульной дуэле в серии послематчевых буллитов одолели команду России, составленную из игроков до 16 лет. Отметим, уже завтра, 11 ноября, Кубок завершится.

Наша команда в заключительном поединке турнира вновь сыграет с российской дружиной U16. Старт в 14:00 на «Чижовка-Арене».

# Хоккей # Фотофакт

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