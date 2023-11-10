Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3 на Кубке ПСК

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси выиграла турнир по хоккею 3х3, который состоялся в рамках Кубка Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале наши парни разгромили сверстников из Казахстана – 6:1. А в титульной дуэле в серии послематчевых буллитов одолели команду России, составленную из игроков до 16 лет. Отметим, уже завтра, 11 ноября, Кубок завершится.