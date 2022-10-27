Юниорская сборная Беларуси по волейболу уступила российскому «Нефтянику»

Юниорская сборная Беларуси по волейболу на своей площадке уступила «Нефтянику» в очередном матче второго тура Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В предыдущей встрече белорусы уверенно обыграли гостей, не отдав ни одного сета. Однако этот поединок не заладился с самого начала. В первой партии удалось побороться, но не более того. Уступили со счетом 19:25. Во второй россияне были явно сильнее – 25:16. В третьем сете юноши включились в игру и смогли показать зубы, но для победы этого не хватило – 22:25. Таким образом, пока у нашей дружины во втором туре две победы и два поражения.

Андрей Михневич, главный тренер мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Мы проиграли подачу-прием, отсюда и вытекающий счет, сделаем выводы после этого матча. Другой день, другая игра, другой соперник, поэтому с новыми силами будем готовиться к следующему матчу.

Андрей Медведев, игрок мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Провались в приеме немного на подаче, своих ошибок было много в страховке, и соперник показал сегодня достаточно сильную игру.

Данила Болгов, игрок мужской юниорской сборной Беларуси по волейболу:

Вышли довольно несобранными на площадку. Может, это выходной подействовал или то, что в прошлый раз выиграли 3:3, но вышли достаточно расслабленными.