Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Салават Юлаев»

Нэйтад Тод огорчил белорусскую публику на излете первого периода – гости повели 1:0. Во втором динамовцы перехватили инициативу – сначала Виталий Пинчук счет сравнял, а затем Александр Волков забросил вторую шайбу в ворота соперника. И набрал сотый результативный балл в КХЛ. Однако вскоре гости, усилиями Сергея Хмелевского, восстановили равновесие 2:2. Основное время завершилось с ничейным счетом. Овертайм победителя не выявил. Судьба матча решилась в буллитной серии. Более точными оказались хозяева. Минское «Динамо» выиграло 3:2.