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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Салават Юлаев»

07 ноября 2024 18:24
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Хоккеисты минского «Динамо» провели второй поединок в рамках домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. В белорусской столице гостил «Салават Юлаев», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Салават Юлаев»-1

Нэйтад Тод огорчил белорусскую публику на излете первого периода – гости повели 1:0. Во втором динамовцы перехватили инициативу – сначала Виталий Пинчук счет сравнял, а затем Александр Волков забросил вторую шайбу в ворота соперника. И набрал сотый результативный балл в КХЛ. Однако вскоре гости, усилиями Сергея Хмелевского, восстановили равновесие 2:2. Основное время завершилось с ничейным счетом. Овертайм победителя не выявил. Судьба матча решилась в буллитной серии. Более точными оказались хозяева. Минское «Динамо» выиграло 3:2.

# ХК Динамо-Минск

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