Илью Соловьёва признали третьей звездой матча в АХЛ

Результативную игру показывают отечественные хоккеисты в АХЛ. «Калгари», за который выступает Илья Соловьев, на домашнем льду переиграл «Бейкерсфилд» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче открыл белорусский защитник. Кроме того, он три раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности +2. По итогам поединка Соловьева признали третьей звездой матча. В нынешнем сезоне у Ильи 5 баллов в восьми играх. Он является лучшим бомбардиром среди защитников.

«Абботсфорд» Данилы Климовича на выезде проиграл «Онтарио» – 4:8. Голом в матче отметился белорусский форвард. Нападающий отличился в большинстве. Также Климович четыре раза бросил по воротам и закончил встречу с -2 в графе полезности. Всего в сезоне у белоруса шесть очков в 9 матчах.